Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Кризис на Украине создал угрозу для тысяч сельхозпредприятий Италии

Кризис на Украине создал угрозу закрытия для 100 тысяч итальянских сельхозпредприятий

Фото: Shutterstock

Почти 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Италии оказались под угрозой закрытия из-за серьезного роста производственных затрат, которые значительно превосходят денежные поступления фермеров и животноводов. Об этом сообщается в докладе ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, который был составлен с учетом влияния специальной военной операции России на Украине после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает ТАСС в субботу, 26 марта.

По информации, которая приводится в докладе, около 11 процентов предприятий оказались «в такой критической ситуации, которая привела к прекращению деятельности». При этом, еще порядка 30 процентов «все еще вынуждены работать в условиях отрицательного дохода, что сказывается не только на производстве, но и на занятости, окружающей среде, биоразнообразии и управлении земельными ресурсами».

Отмечается, больше всего из-за роста расходов предприятий «страдают зерновые культуры, от пшеницы до кукурузы». Затруднения испытывают также молочные фермы и компании, использующие теплицы для выращивания цветов и овощей.

Ранее заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что ситуация на Украине может привести к нехватке зерновых. По его словам, Европе следует начать готовиться к продовольственному кризису, причем реакция на подобные вызовы должна быть общеевропейской.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны показало видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ «Бук»
Тарасова отказалась считать настоящей победу японской фигуристки на ЧМ-2022
В Москве россиянка пострадала из-за дерева
Франция запланировала установить новый терминал для приема газа
В Минздраве оценили запас лекарств для льготников в регионах
Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в Киеве
Появились подробности поединка Усика с Джошуа
В Армении выразили надежду на предотвращение эскалации в Карабахе миротворцами
Диетолог перечислила полезные свойства ряда алкогольных напитков
Рэпер Face удалил свои треки с российских стриминговых платформ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.