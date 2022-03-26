Кризис на Украине создал угрозу для тысяч сельхозпредприятий Италии

Кризис на Украине создал угрозу закрытия для 100 тысяч итальянских сельхозпредприятий

Почти 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Италии оказались под угрозой закрытия из-за серьезного роста производственных затрат, которые значительно превосходят денежные поступления фермеров и животноводов. Об этом сообщается в докладе ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, который был составлен с учетом влияния специальной военной операции России на Украине после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает ТАСС в субботу, 26 марта.

По информации, которая приводится в докладе, около 11 процентов предприятий оказались «в такой критической ситуации, которая привела к прекращению деятельности». При этом, еще порядка 30 процентов «все еще вынуждены работать в условиях отрицательного дохода, что сказывается не только на производстве, но и на занятости, окружающей среде, биоразнообразии и управлении земельными ресурсами».

Отмечается, больше всего из-за роста расходов предприятий «страдают зерновые культуры, от пшеницы до кукурузы». Затруднения испытывают также молочные фермы и компании, использующие теплицы для выращивания цветов и овощей.

Ранее заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что ситуация на Украине может привести к нехватке зерновых. По его словам, Европе следует начать готовиться к продовольственному кризису, причем реакция на подобные вызовы должна быть общеевропейской.