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Российский МИД пообещал Вашингтону реакцию на враждебные шаги

Захарова пообещала США болезненную реакцию на враждебные шаги по отношению к России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

На каждый враждебный шаг Вашингтона обязательно последует болезненная для США реакция, пообещал российский МИД. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», — говорится в ее комментарии. Захарова указала, что российско-американские отношения сейчас близки к полному разрыву. По ее словам, американские представители на различных уровнях пытаются снять с себя ответственность за это. «Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря, ее воровать», — добавила она.

Ранее Захарова говорила, что Россия не уходит от диалога с Вашингтоном по теме дипломатических представительств в стране.

Ранее в марте замглавы МИД России Сергей Рябков выразил протест послу США в Москве Джону Салливану на фоне протестных акций у диппредставительств России в Соединенных Штатах. Дипломат отметил, что бездействие сотрудников американских правоохранительных органов, отвечающих за безопасность иностранных загранучреждений возмутительно.

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Платон Щукин
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