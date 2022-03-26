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МИД России выразил озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе

МИД России выразил озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Москва обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом российский МИД заявил на своей странице в Telegram.

«Выражаем крайнюю озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе... Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трехсторонних договоренностей на высшем уровне», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Утром в субботу, 26 марта, министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские формирования в субботу попытались совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии в Карабахском регионе.

После этого вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента. В российском Минобороны сообщили, что азербайджанские военные нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного-Карабаха с помощью беспилотников типа «Байрактар ТБ-2»

Россия призвала Азербайджан отвести войска, в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) введено военное положение.

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Марина Совина
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