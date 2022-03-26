В Норвегии призвали Бьорндалена объясниться из-за позиции Домрачевой по России

Норвежский журналист Вельхаве призвал Бьорндалена объяснить позицию Домрачевой по России

Норвежский журналист Лейф Вельхаве призвал восьмикратного олимпийского чемпиона Уле Эйнара Бьорндалена объясниться из-за позиции его супруги, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой об отстранении российских и белорусских спортсменов. Его слова приводит VG.

Журналист обратил внимание на то, что Бьорндален всегда выступал за разделение спорта и политики, однако теперь, по мнению норвежца, спортсмен должен занять определенную позицию. «Он не несет ответственности за позицию Дарьи. Она выступает против исключения России и Белоруссии из большинства видов спорта. Но тогда возникает проблема: можно ли требовать от спорта, чтобы к Бьорндалену относились совершенно независимо от политики?» — написал Вельхаве.

22 марта Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Она посчитала, что «иностранцы вышвыривают из борьбы россиян и белоруссов».

В конце февраля большинство международных спортивных организаций начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.