Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Спартак
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
Бостон Брюинз
Сегодня
19:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Сегодня
19:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Сегодня
22:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

В Норвегии призвали Бьорндалена объясниться из-за позиции Домрачевой по России

Норвежский журналист Вельхаве призвал Бьорндалена объяснить позицию Домрачевой по России

Фото: Anders Wiklund / Scanpix Sweden / Reuters

Норвежский журналист Лейф Вельхаве призвал восьмикратного олимпийского чемпиона Уле Эйнара Бьорндалена объясниться из-за позиции его супруги, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой об отстранении российских и белорусских спортсменов. Его слова приводит VG.

Журналист обратил внимание на то, что Бьорндален всегда выступал за разделение спорта и политики, однако теперь, по мнению норвежца, спортсмен должен занять определенную позицию. «Он не несет ответственности за позицию Дарьи. Она выступает против исключения России и Белоруссии из большинства видов спорта. Но тогда возникает проблема: можно ли требовать от спорта, чтобы к Бьорндалену относились совершенно независимо от политики?» — написал Вельхаве.

22 марта Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Она посчитала, что «иностранцы вышвыривают из борьбы россиян и белоруссов».

В конце февраля большинство международных спортивных организаций начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны предупредило о звонках россиянам с фейковыми вызовами в военкомат
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за непогоды
Минобороны показало видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ «Бук»
Немецкие фермеры предупредили о беспрецедентном скачке цен
ЦБ разрешил торговлю всеми российскими акциями на Мосбирже
В Норвегии призвали Бьорндалена объясниться из-за позиции Домрачевой по России
Движение судов в проливе Босфор приостановили
«Евродрону» подобрали двигатель
Двое мужчин устроили танцы со стрельбой в центре Москвы
Раскрыты главные предпочтения российских туристов в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.