Стало известно о задымлении в СИЗО в Москве

Около 150 человек эвакуировали из женского СИЗО «Печатники» из-за задымления в здании

В женском СИЗО «Печатники» в Москве случилось задымление, из-за чего были эвакуированы около 150 человек. О происшествии стало известно ТАСС.

«В одном из зданий СИЗО-6 "Печатники" на первом этаже произошло короткое замыкание в сушильном шкафу, в результате чего произошло задымление», — сообщил агентству источник в экстренных службах. Он уточнил, что в целях безопасности с первого этажа были эвакуированы порядка 150 человек.

На втором и третьем этажах здания задымления не возникло, отметил источник. «Информация о пострадавших не поступала», — добавил он.

В июле 2020 года в СИЗО «Печатники» случился пожар. Тогда были эвакуированы порядка 850 человек. Сообщалось, что тушение возгорания заняло более пяти часов. В результате инцидента до десяти человек обратились за медицинской помощью.