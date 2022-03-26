Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о задымлении в СИЗО в Москве

Около 150 человек эвакуировали из женского СИЗО «Печатники» из-за задымления в здании

Фото: Shutterstock

В женском СИЗО «Печатники» в Москве случилось задымление, из-за чего были эвакуированы около 150 человек. О происшествии стало известно ТАСС.

«В одном из зданий СИЗО-6 "Печатники" на первом этаже произошло короткое замыкание в сушильном шкафу, в результате чего произошло задымление», — сообщил агентству источник в экстренных службах. Он уточнил, что в целях безопасности с первого этажа были эвакуированы порядка 150 человек.

На втором и третьем этажах здания задымления не возникло, отметил источник. «Информация о пострадавших не поступала», — добавил он.

В июле 2020 года в СИЗО «Печатники» случился пожар. Тогда были эвакуированы порядка 850 человек. Сообщалось, что тушение возгорания заняло более пяти часов. В результате инцидента до десяти человек обратились за медицинской помощью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Комментарии отключены
Последние новости
Байден назвал Путина «мясником»
Бывший участник КВН опроверг стереотип о Маслякове
Стало известно о задымлении в СИЗО в Москве
Разведывательный самолет Швеции пролетел вдоль границы Украины и Белоруссии
Песков ответил назвавшему Путина «мясником» Байдену
Названа стоимость самых дорогих автомобилей на продажу в Москве
Сборная России победила молодежную команду в тренировочном матче
Москвичи рассказали о способе смотреть кино без кинотеатров
Резцова осудила критиков лыжника Большунова
Украинский МИД раскрыл темы встречи с Байденом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.