Посол России оценил предложение польского генерала вернуть Калининград

Посол РФ в Варшаве Андреев назвал предложение польского генерала о Калининграде фантазией

Посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире программы «Соловьев.Live» оценил предложение бывшего командующего сухопутными польскими войсками, генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости Польши вернуть Калининград, заявив на него претензии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отставные генералы в Польше «очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание». «Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полета фантазии», — отметил он.

Ранее в марте польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о том, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. Генерал считает, что Варшава должна вспомнить об этом и заявить на регион свои претензии, поскольку данные земли являются частью польской территории.

