В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в Мариуполе

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о госпитализации 12 раненых в Мариуполе жителей

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о госпитализации 12 раненных жителей в ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполя. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства.

«Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — следует из сообщения представительства. Отмечается, что самыми молодыми ранеными стали два жителя 2003 года рождения.

Ранее народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) объявила, что в 19.45 подразделения ПВО сбили тактическую ракету «Точка У» в районе города Ровеньки. «В 19:45 нашими подразделениями ПВО НМ ЛНР была сбита тактическая ракета "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки», — доложили в представительстве ЛНР в СЦКК.