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Народная милиция ЛНР сообщила о сбитой ракете «Точка-У»

Народная милиция ЛНР сообщила о сбитой ракете «Точка-У» в районе города Ровеньки

Фото: скриншот видео / Telegram

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) объявили, что в 19.45 подразделения ПВО сбили тактическую ракету «Точка У» в районе города Ровеньки. Об этом говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 19:45 нашими подразделениями ПВО НМ ЛНР была сбита тактическая ракета "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки», — доложили в представительстве.

Обломки повредили частные дома на улице Рабочей и улице Артема. Местные жители сообщают о возгорании по меньшей мере двух домов.

Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется. На месте работают сотрудники МЧС республики.

23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о выстреле со стороны Украины. Глава региона пояснил, что в одном из сел разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины, есть пострадавшие.

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Марина Совина
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