Захарова рассказала об отказе в доступе к биолабораториям на Украине и в Грузии

Мария Захарова заявила, что России отказано в доступе к биолабораториям Украины и Грузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об отказе в доступе к биолабораториям на Украине и в Грузии. Она заявила об этом в эфире ТВ Центр, передает ТАСС.

По ее словам, РФ добивалась доступа к биолабораториям через международно-правовые институты.

«Что нам говорили?... Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приемной посидите. Есть ресепшн, есть чудесные люди, которые вас встретят, нальют вам кофе и покажут каталоги. А внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям. О чем это говорит? Об экспериментах, которые там шли, которые находятся вне закона», — пояснила представитель ведомства.

Она добавила, что Пентагон использовал эти биолаборатории в военных целях, потому что «не потратит ни цента» на что-то, что не направлено на национальные военные интересы.

24 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий причастны фонды Хантера Байдена и Джорджа Сороса. Полученные данные подтвердили, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит сын американского лидера, тесно сотрудничал с компанией Metabiota — одним из основных поставщиков оборудования для биолабораторий Минобороны США по всему миру.