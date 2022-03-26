Россиян предупредили о поджидающих рубль рисках

Аналитик Маслов заявил, что ЕС может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов в беседе с агенством «Прайм» предупредил россиян о поджидающих рубль рисках.

По его словам, прежде всего, риском для российской валюты остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. Он отметил, что в случае введения новых санкций рубль продолжит падать.

«Кроме того, стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)», — подчеркнул Маслов.

Эксперт добавил, что укреплению российской валюты будет способствовать определенная нормализация обстановки и успешные переговоры. При этом, по его словам, Евросоюз (ЕС) может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев поделился прогнозом относительно будущего курса рубля. По его мнению, курс российской валюты по отношению к доллару сильно недооценен, так как объективных экономических причин для ее снижения нет. Сейчас снижение рубля по отношению к доллару обусловлено исключительно эмоциональной реакцией на новостной фон, отметил экономист, так как люди находятся в повышенном тревожном состоянии и рассматривают доллар как защитный актив.