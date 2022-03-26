Раскрыты главные предпочтения российских туристов в 2022 году

54 процента отечественных туристов планируют провести отпуск в 2022 году в России

Больше половины отечественных туристов планирует провести отпуск в 2022 году внутри страны. О предпочтениях россиян свидетельствуют результаты опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Согласно полученным данным, 54 процента соотечественников отправятся в путешествия по России. 12,5 процента респондентов отдохнут на даче, а еще 8 процентов опрошенных вовсе решили работать в течение года и не идти в отпуск.

Кроме того, шесть процентов российских путешественников рассказали, что поедут за границу, пять процентов решили сделать ремонт дома, а один процент планируют пройти курсы повышения квалификации. При этом не определились с выбором места отдыха 12,5 процента соотечественников.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили об ажиотажном спросе на отдых в санаториях среди россиян весной 2022 года. По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, во многих объектах размещения не осталось свободных мест вплоть до второй половины мая и июня.

