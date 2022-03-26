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Немецкие фермеры предупредили о беспрецедентном скачке цен

Spiegel: немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном скачке цен на еду

Фото: Jin Mamengni / XinHua / Globallookpress.com

Немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном скачке цен на еду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel, который, в свою очередь, ссылается на документы организации.

Сектор столкнулся с огромным ростом затрат на всей цепочке поставок: от энергии до топлива и логистики. Власти Германии уже разработали план поддержки фермеров. Проблемы с продовольствием и рост цен на него прогнозируют во многих регионах мира — прежде всего в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

В частности, стало известно, что в ФРГ практически остановились поставки подсолнечного масла. Немецкие покупатели сейчас стараются запастись товарами долго хранения, опасаясь дальнейшего роста цен, например, мукой и макаронами. Ретейлеры как и в России тоже начали ограничивать продажу в одни руки.

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Сейчас у фермеров выросли затраты на топливо и удобрения, но у властей Германии уже готов план поддержки. Как рассказал министр сельского хозяйства Джем Оздемир, фермерским хозяйствам собираются выделить дополнительные 180 миллионов евро.

Граждан же призвали к экономии. Среди прочего, немцам посоветовали вместо бутилированной воды пить воду из-под крана, которую при необходимости можно отфильтровать. Помимо этого, жителям посоветовали отдавать предпочтение сезонным продуктам и искать товары по скидкам и акциям. Focus пишет, что жителям стоит рассмотреть товары, принадлежащие торговым сетям, так как они чаще стоят дешевле.

В целом ЕС сейчас взял курс на кризисное производство. На фоне роста цен на пшеницу (34 процента поставок приходились на Украину и Россию), блок разрешил использовать под посевы те земли, которые ранее не трогали из соображений экологии. Для помощи сельскохозяйственному сектору выделено 500 миллионов евро.

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Платон Щукин
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