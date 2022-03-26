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В ЛНР раскрыли последствия обстрела со стороны украинских силовиков

ЛНР в СЦКК сообщает, что 2 дома в городе Ровеньки разрушены в результате падения «Точки-У»

Фото: скриншот видео / Telegram

Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) раскрыло последствия обстрела со стороны украинских силовиков. По последним данным, в результате падения обломков сбитой ракеты «Точка-У» разрушены два дома в городе Ровеньки. Об этом говорится в Telegram-канале представительства.

«В результате обстрела с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" в населенном пункте Ровеньки разрушено два жилых домостроения», — сообщил офицер представительства.

О том, что подразделения ПВО в республике сбили ракету в районе города Ровеньки, стало известно вечером 26 марта. Сообщалось, что обломки повредили частные дома на улице Рабочей и улице Артема. Информации о пострадавших не поступало.

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Марина Совина
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