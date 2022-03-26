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Гол и победный буллит Овечкина принесли победу «Вашингтону» в матче НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Баффало», на счету Александра Овечкина гол и победный буллит

Фото: Timothy T. Ludwig / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл «Баффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 26 марта. Основное время игры завершилось со счетом 3:3, в овертайме команды не забросили шайб. В серии буллитов победил столичный клуб. На счету российского форварда «Кэпиталс» Александра Овечкина заброшенная шайба. Кроме того, нападающий реализовал победный буллит. Результативной передачей в составе «Вашингтона» отметился еще один россиянин — Евгений Кузнецов.

«Вашингтон» в 66 встречах набрал 82 очка. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Овечкин провел 64 встречи в регулярном чемпионате. На счету 36-летнего россиянина 41 гол и 36 результативных передач.

Алексей Гусев
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