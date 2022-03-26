Володин обвинил Байдена в колониальном мышлении из-за слов об уступках территорий Украиной

Слова президента США Джо Байдена о том, что Украине следует самой решить, следует ли уступить какую-либо территорию для урегулирования конфликта, являются примером колониального мышления. С таким обвинением в адрес американского лидера в своем Telegram-канале выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Кризис на Украине произошел не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения. Мы встали на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе. Для нас это вопрос безопасности, мирной жизни и выстраивания добрых отношений», — заявил он.

По мнению спикера нижней палаты российского парламента, нынешний президент США — «несчастный человек, застрявший в прошлом, где-то во времени холодной войны».

Ранее Володин заявил, что в США наступил хаос, правовая система страны продолжает деградировать. В качестве примера он привел ситуацию, когда американские официальные лица выступили с двумя противоречащими друг другу заявлениями. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон не призывал американские компании покинуть Россию. Однако, затем Конгресс предложил запретить американскому правительству вести дела с компаниями, которые отказались прекращать свою деятельность на российском рынке.