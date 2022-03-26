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Захарова рассказала о «лжедипломатии Брюсселя»

Представитель МИД Мария Захарова заявила о подлых манипуляциях и лжедипломатии Брюсселя
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о «лжедипломатии Брюсселя». Она написала об этом в субботу, 26 марта, в своем Telegram-канале.

Она привела слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который ранее предостерег от появления союза между Россией и Китаем на фоне происходящего в Украине. «Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — утверждал он.

«Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя», — написала представитель МИД.

Ранее Захарова пообещала, что на каждый враждебный шаг Вашингтона обязательно последует болезненная для США реакция. «Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», — говорится в ее комментарии. Захарова указала, что российско-американские отношения сейчас близки к полному разрыву.

Марина Совина
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