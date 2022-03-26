ЕС предостерег от появления союза России и Китая

Жозеп Боррель предостерег от появления союза между Россией и Китаем

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег от появления союза между Россией и Китаем на фоне происходящего в Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — констатировал он.

Ранее стало известно, что ЕС утвердил свою первую в истории оборонительную стратегию — «Стратегический компас». Он предполагает создание пятитысячной группировки быстрого реагирования из армий стран блока.

В конце марта официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь обвинил Запад в попытках переложить ответственность за кризис на Украине. Он напомнил, что Пекин с самого начала кризиса придерживался объективной и справедливой позиции. «Что касается того, что китайская сторона якобы предоставляет военную помощь России, то это совершенная ложь», — говорил представитель Минобороны и призывал США перестать лгать. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лизцянь обвинял США в развязывании украинского кризиса.

В свою очередь Белый дом призывал Китай осудить шаги России в отношении Украины. Обозреватель The National Interest Марк Эпископос напомнил, что Вашингтон вводит против Москвы «беспрецедентный санкционный режим», при этом угрожая наказать те страны, которые помогают ей. «Это может провоцировать частичный раскол мира на два экономических блока. Такое развитие событий в конечном итоге ослабит Запад и придаст смелости его врагам», — предрек Эпископос.

