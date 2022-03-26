В Минобороны рассказали о фейковых звонках

Минобороны заверило, что не собирается проводить вызовы россиян в военкоматы

Телефонные звонки россиянам с требованиями явиться в военные комиссариаты являются фейками. Об этом в субботу, 26 марта, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в последние дни гражданам России поступало много фейковых телефонных звонков, в которых голос автоответчика сообщал о вызове в военкомат. При этом, как отметил Конашенков, они являются провокацией иностранных спецслужб и осуществляются с территории Украины.

Он заверил, что министерство обороны не проводит и не собирается проводить вызовы в военкоматы российских граждан, пребывающих в запасе.

11 марта президент России Владимир Путин согласился с идеей привлекать добровольцев, желающих присоединиться к российской спецоперации на Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, самое большое количество — из стран Ближнего Востока, там насчитывается более 16 тысяч заявок.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.