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В способности Байдена спасти Европу усомнились

В Politico усомнились, что Байден спасет Европу от энергетической зависимости от России

Фото: Slawomir Kaminski /Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Журналисты Politico усомнились в том, что президент США Джо Байден, объявивший себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, действительно способен реализовать задуманное. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

Авторы материала обратили внимание, что власти Соединенных Штатов заявили о планах поставить на европейские рынки 15 миллиардов кубометров газа — это 40 процентов от общего потребления газа в Евросоюзе (ЕС). Однако, по мнению одного влиятельного американского чиновника, поставить такой объем сырья будет тяжелой задачей. Он рассказал, что в таком случае, чтобы отправить газ в Европу, придется убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок.

По прогнозам Международного энергетического агентства, если ЕС «затянет пояса» и будет как можно скорее внедрять возобновляемые источники энергии, то страны смогут сократить зависимость от российского газа только на треть в этом году, а не на две трети, как утверждали в Брюсселе.

Ранее старший директор по энергетическим кампаниям экологической организации Sierra Club Келли Шихан предупредила об опасности перехода Европы с российского газа на американский. Она считает, что это может привести к глобальной климатической катастрофе.

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Евгения Наумова
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