Болгария заявила об отсутствии требований России платить за газ в рублях

Минэнерго Болгарии заявило, что требований об оплате газа в рублях из РФ не поступало

Глава Минэнерго Болгарии Александар Николов заявил об отсутствии официальных требований России оплачивать поставки газа в рублях. Он отметил в эфире телеканала BTV, что со стороны Москвы ни в ведомство, ни в компанию «Буогаргаз», ни в «Булгартрансгаз», ни в Болгарский энергетический холдинг подобных сообщений не поступало, передает ТАСС.

Министр энергетики указал, что партнеры страны ищут варианты решения вопроса с оплатой топлива в российской валюте, но это не означает, что сделки действительно будут проводиться в таком формате.

По словам Николова, если Европейский союз (ЕС) примет решение не принимать оплату в рублях, Болгария будет вынуждена выполнять коллективное решение, поэтому уже рассматривает возможность поставок сжиженного газа из Египта, Ливии, США. Тем не менее, решений о выходе из ситуации, когда поставки прекратятся в краткие сроки, пока нет, признал глава ведомства.

«Если газ прекратит поступать из России завтра, то первое, что мы будем делать, это контролировать поставки, которые происходят по другим соглашениям. Потом будем увеличивать поставки сжиженного газа, чтобы обеспечить ключевые и критичные компании», — указал министр. Он добавил, что с окончанием отопительного сезона зависимость страны от природного газа существенно уменьшается, поэтому есть время для решения вопросов.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о том, что поручил подготовить пакет мер по переводу продажи природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли. Глава государства пояснил, что Россия будет продолжать поставки природного газа в тех же объемах и по тем же принципам ценообразования, что были зафиксированы в заключенных ранее контрактах. По сути, изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли.

