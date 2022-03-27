Эсминец ВМС США пришвартовался в Польше

Эсминец ВМС США Forrest Sherman пришвартовался в порту польского города Гданьск

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Forrest Sherman пришвартовался в порту польского города Гданьск. Об этом сообщило польское издание Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что корабль американского флота впервые в истории зашел в данный порт. Судно будет оставаться в Гданьске до конца марта.

Представитель ВМС США Мэтт Заблик в эфире телеканала ТВН24 рассказал, что целью визита является демонстрация присутствия Штатов в Балтийском море. Кроме того, по его словам, таким образом Вашингтон показывает своим союзникам в Североатлантическом альянсе способность давать быстрый ответ на какую-либо агрессию в регионе.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США планируют списать от восьми до десяти литоральных боевых кораблей типа Freedom («Свобода»), самому старому из которых насчитывается семь лет. Соответствующее предложение включено в проект бюджета на 2023 финансовый год.