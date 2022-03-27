ФСБ в ходе обыска конфисковала часы у швейцарского производителя в России

ФСБ в ходе обыска изъяла из офиса Audemars Piguet часы на миллионы франков

ФСБ пришла с обыском в российский офис швейцарского производителя элитных часов Audemars Piguet. Об этом со ссылкой на издание NZZ am Sonntag, ссылающееся на служебную записку МИД Швейцарии сообщает РБК.

По данным издания, 22 марта ФСБ конфисковала люксовые часы на сумму в несколько миллионов франков. Действия силовиков были связаны с нарушением таможенных правил. При этом согласно записке из швейцарского МИД, на которое ссылается СМИ, случившееся «скорее всего, произвольная репрессивная мера в ответ на санкции».

Отмечается, что обыски и конфискация в офисе Audemars Piguet произошли через несколько дней после того, как Швейцария ввела санкции против России, в том числе запретив экспорт автомобилей и предметов роскоши.

24 марта сообщалось, что Швейцария отказалась конфисковать замороженные активы россиян из-за отсутствия оснований.