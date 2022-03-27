Бельгия направит Украине дополнительную гуманитарную помощь

Глава МИД Бельгии Вильмес анонсировала поставку шести грузовиков с гумпомощью на Украину

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес заявила, что страна направит Украине дополнительную гуманитарную помощь. Об этом она написала в своем Twitter. Слова дипломата приводит ТАСС.

Вильмес анонсировала поставку шести грузовиков с гумпомощью на Украину. Она отметила, что Бельгия не является стороной конфликта, возникшего в стране.

«Правительство Бельгии уже направило на Украину 30 грузовиков с медикаментами. <...> Шесть грузовиков готовятся к отправке», — подчеркнула она.

Ранее Бельгия призвала ввести против России максимально действенные санкции. С таким предложением выступил премьер-министр страны Александер де Кроо.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Сроки ее проведения определит сам Путин.