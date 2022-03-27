Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции

Глава МИД Турции Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Лавровым

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудив ситуацию на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня, 27 марта, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — заявили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее Чавушоглу прокомментировал предстоящий раунд переговоров России и Украины, который состоится в Стамбуле. Он выразил надежду, что встреча России и Украины в Стамбуле приведет к установлению режима прекращения огня и мира между ними. Министр добавил, что Турция осознает свою ответственность и доверие двух стран, выбравших Стамбул как локацию для диалога делегаций.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, через три дня после начала спецоперации России на территории Украины. О начале военных действий объявил президент Владимир Путин. Он объяснил проведение спецоперации необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида.