В Турции прокомментировали предстоящий раунд переговоров России и Украины

Глава МИД Чавушоглу выразил надежду, что встреча РФ и Украины в Стамбуле приведет к миру

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал предстоящий раунд переговоров России и Украины, который состоится в Стамбуле. Его слова приводит ТАСС.

Чавушоглу выразил надежду, что встреча России и Украины в Стамбуле приведет к установлению режима прекращения огня и мира между ними. Он добавил, что Турция осознает свою ответственность и доверие двух стран, выбравших Стамбул как локацию для диалога делегаций.

«По инициативе президента Тайипа Эрдогана делегации России и Украины встретятся в Турции. Мы осознаем ответственность и доверие, которое возложено на Турцию обеими сторонами. Мы надеемся, что встречи приведут к прочному прекращению огня и установлению мира», — написал Чавушоглу в своем официальном Twitter.

Ранее 27 марта стало известно место для новой встречи делегаций России и Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились провести ее в Стамбуле.

Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 29-30 марта. Встреча сторон запланирована в очном режиме.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, через три дня после начала спецоперации России на территории Украины. О начале военных действий объявил президент Владимир Путин. Он объяснил проведение спецоперации необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида.