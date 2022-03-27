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Американский журналист назвал Украину расходным материалом США против России

Журналист Гринвальд заявил, что США используют Украину как расходный материал против РФ

Фото: Pixabay

Американский журналист Гленн Гринвальд в своем блоге указал на то, что США с 2014 намерено занимались милитаризацией Киева, а также отправляли ей в помощь своих военных советников для обучения украинских военнослужащих. Он назвал Украину расходным материалом США, который они используют для противостояния России.

По словам автора статьи, оружие, которое Вашингтон поставлял Киеву, оказалось в руках неонацистских батальонов, которые в свою очередь интегрированы в украинскую армию. Он подчеркнул, что таким образом Штаты пытаются де-факто проводить экспансию Североатлантического альянса при том, что страна не является членом НАТО. Гринвальд заявил, что это делается ради того, чтобы Украина вела войну с РФ, которая является частью большого противостояния Вашингтона и Москвы.

«В целом администрация Байдена делает именно то, о чем предупреждал бывший президент Обама в 2016 году: рискует начать войну между двумя крупнейшими ядерными державами мира из-за Украины», — подытожил журналист.

Ранее постоянный представитель страны при НАТО Джулианн Смит рассказала, что политика Вашингтона в отношении Москвы не преследует своей целью смену власти, а эмоциональное высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине является нормальной человеческой реакцией на общение с беженцами с Украины.

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Марина Совина
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