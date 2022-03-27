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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кешбэком

«Известия»: мошенники обманывают россиян, предлагая кешбэк в 10% по банковским картам

Фото: pixabay.com

Мошенники стали выманивать у россиян секретную платежную информацию, предлагая им получить повышенный кешбэк в 10 процентов по банковским картам. О новом способе обмана предупреждают «Известия».

Как рассказал один из пользователей форума Banki.ru, ему поступил звонок от якобы сотрудника крупного российского банка, предложившему клиенту кешбэк в 10 процентов на целый год. Таким способом злоумышленник пытался выманить кодовое слово, которое устанавливается при открытии карты. Затем с его помощью подтверждается личность владельца. При этом представитель банка уточнил, что номер телефона, с которого был совершен звонок, кредитной организации не принадлежит.

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Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева в беседе с изданием рассказала, что подобный способ мошенничества появился недавно — первые жалобы стали появляться осенью 2021 года. Она спрогнозировала, что при успехе такого способа обмана он будет масштабироваться. Лазарева подчеркнула, что потенциальную жертву может располагать тот факт, что речь идет не о помощи, а о выгоде. В лучшем случае клиент банка может лишиться накоплений, в худшем — мошенники могут «повесить» на него огромные кредиты и исчезнуть.

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что схема обмана с повышенным кешбэком стала актуальной ввиду роста ставок в экономике на фоне введенных санкций. Сейчас, когда ставки по вкладам достигают 20 процентов, граждане верят, что и программы лояльности должны быть более конкурентными, пояснил он.

В Центробанке россиянам посоветовали при звонке неизвестных, представляющихся, например, «сотрудником» финансовой организации, правоохранительных органов или представителем какого-то государственного органа, немедленно прервать разговор независимо от того, под каким предлогом поступил звонок.

Ранее один из основателей проекта StopPhish Юрий Другач предупредил россиян о том, что в стране выросло количество мошеннических интернет-магазинов, предлагающих пользователям купить технику Apple. В марте в российском сегменте интернета было зарегистрировано не менее 20 интернет-магазинов по продаже смартфонов и аксессуаров Apple и других крупных компаний. На подобных мошеннических ресурсах от покупателей требуют стопроцентную предоплату. В результате клиенты теряют свои деньги и не получают товар.

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Марина Совина
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