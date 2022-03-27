Россиянам назвали указывающий на болезнь почек признак

Нефролог Котенко заявил, что подъем по ночам может указывать на болезнь почек

Главный внештатный специалист-нефролог Департамента здравоохранения Москвы Олег Котенко назвал россиянам признак, который может указывать на заболевание почек. Его комментарий передает РИА Новости.

Котенко рассказал, что одним из симптомов является подъем в ночное время. По его словам, если в этом случае у человека наблюдаются болезненное мочеиспускание, то ему необходимо обратиться к специалисту для проведения исследования на инфекцию мочевыводящих путей.

Также нефролог призвал как мужчин, так и женщин не терпеть, если им хочется в туалет. Котенко объяснил, что застой мочи многократно увеличивает риск инфицирования. «То есть инфекция из мочи может перейти дальше в ткань почек, и [может] развиться пиелонефрит», — добавил он.

Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков раскрыл опасное последствие, к которому приводит частое использование капель в нос. Специалист предупредил, что в результате у человека может возникнуть привыкание к препарату и в какой-то момент он совсем не сможет дышать без него.