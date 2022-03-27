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Украинский политолог опроверг новости о своем задержании

Украинский политолог Погребинский опроверг новость о своем задержании

Кадр: ВЕСТИ Калининград / YouTube

Украинский политолог Михаил Погребинский опроверг новости о своем задержании. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, по информации агентства, СМИ писали, что к Погребинскому домой пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), провели у него обыск и задержали его. «Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация», — заявил политолог.

11 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) без конкретных обвинений задержала в Киеве нескольких оппозиционных журналистов и общественных деятелей. В частности, речь идет о политологе и публицисте Дмитрии Джангирове и киевском писателе и журналисте Яне Таксюре.

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Николай Чигасов
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