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Стала известна одна из возможных причин частичной потери зрения и памяти

The Express: дефицит витамина B12 может привести к частичной потере памяти и зрения

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Дефицит витамина B12 может привести к частичной потере зрения и памяти. Об этом пишет британское издание The Express со ссылкой на комментарии врачей.

По словам диетолога Алекса Гловера, недостаток этого витамина также служит причиной для головных болей, анемии и раздражительности. Кроме того, нехватка витамина B12 вызывает сыпь, синяки, мышечную слабость, покалывания в конечностях и замедляет регенерацию.

«Существует много различных типов витаминов группы В, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, витамин B12, производит эритроциты и регулирует нервную систему, B6 — помогает организму преобразовывать пищу в энергию, а B1 и B2 отвечают за здоровье кожи, волос и ногтей», — заявил эксперт по уходу за кожей Карл Кристиан.

Ранее врачи раскрыли способ узнать о состоянии здоровья человека по внешнему виду ног — он может говорить о неправильной диете или плохом кровообращении. Так, отек ног, в частности лодыжек и ступней, может свидетельствовать о высоком потреблении соли, что приводит к задержке жидкости в организме, а также о болезнях сердца, печени или почек, рассказала ортопед Марион Яу.

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Николай Чигасов
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