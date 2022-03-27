Стала известна одна из возможных причин частичной потери зрения и памяти

The Express: дефицит витамина B12 может привести к частичной потере памяти и зрения

Дефицит витамина B12 может привести к частичной потере зрения и памяти. Об этом пишет британское издание The Express со ссылкой на комментарии врачей.

По словам диетолога Алекса Гловера, недостаток этого витамина также служит причиной для головных болей, анемии и раздражительности. Кроме того, нехватка витамина B12 вызывает сыпь, синяки, мышечную слабость, покалывания в конечностях и замедляет регенерацию.

«Существует много различных типов витаминов группы В, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, витамин B12, производит эритроциты и регулирует нервную систему, B6 — помогает организму преобразовывать пищу в энергию, а B1 и B2 отвечают за здоровье кожи, волос и ногтей», — заявил эксперт по уходу за кожей Карл Кристиан.

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