Российский пенсионер убил друга косой и умер

В Саратовской области выясняют обстоятельства гибели убившего друга косой пенсионера

В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 69-летнего российского пенсионера, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 26 марта 2022 года мужчина пришел в гости к 58-летнему приятелю, проживавшему в селе Малый Кушум. После того как они выпили спиртное, между ними возник словесный конфликт, который закончился перепалкой. Гость схватил ручную косу и нанес сильные удар в живот. В результате потерпевший скончался на месте происшествия. После этого подозреваемый вернулся домой. Там ему стало плохо, он вызвал скорую помощь, его госпитализировали, но по дороге он умер.

Следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.