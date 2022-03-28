Роспотребнадзор оценил уровень радиации рядом с Чернобыльской АЭС

В Роспотребнадзоре следят за уровнем радиации в РФ из-за пожаров в зоне Чернобыльской АЭС

В России на фоне пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) уровень радиации остается стабильным. О радиационном фоне рядом с ЧАЭС сообщили на сайте Роспотребнадзора.

«По данным мониторинга радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — оценили уровень радиации в ведомстве.

О пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения стало известно в воскресенье, 27 марта. Тогда украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что из-за боевых действий в зоне отчуждения ЧАЭС горит более 10 гектаров леса. Она предупредила о повышенном уровне радиоактивного загрязнения воздуха в связи с распространением пожаров.

В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины подразделения Воздушно-десантных войск взяли под полный контроль район Чернобыльской АЭС 25 февраля. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины была достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.