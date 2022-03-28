Россиян предостерегли от покупки акций и валюты

Финансовый консультант Никитина посоветовала не покупать акции и валюту

Эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина в беседе с Ura.ru предостерегла россиян от покупки акций, поскольку риск потерять свои денежные средства в этом случае крайне велик. Также она заявила о бессмысленности приобретения валюты в настоящее время.

«С акциями связываться лучше не надо. Сейчас чистая спекуляция. Нет ничего фундаментального, никакой экономический анализ не показывает ничего. Если человек готов вложить 100 тысяч рублей, а потом, чтобы у него на счете оказалось 50 тысяч, то почему нет. В надежде заработать можно купить акции, но там риск потерять 50 процентов», — заявила специалист.

Тем, кто все же хочет рискнуть и купить бумаги на длительную перспективу, она посоветовала внимательно изучить вопрос и выбрать надежную компанию, чей бизнес точно не должен прогореть. Помимо этого Никитина рассказала, что на сегодняшний день больше нет смысла пытаться заработать, приобретая валюту. Во-первых, покупать ее уже практически негде, а во-вторых, рубль, скорее всего, будет укрепляться, пояснила эксперт. Имеющиеся деньги она рекомендует положить на депозит.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал о влияющих на курс рубля фактора. По его словам, на рубль и экономику России воздействуют не только новые санкции против нее, но и контрмеры с ее стороны. Он допустил спад рубля из-за укрепления доллара и продолжающейся пандемии коронавируса.