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Российским фермерам предложили разрешить торговлю с автолавок

Депутат Пайкин заявил, что закон об автолавках позволит фермерам торговать без посредников

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Депутаты Борис Пайкин и Ярослав Нилов предложили разрешить российским фермерам торговлю с автолавок и внесли в Госдуму законопроект о реализации производителями своей сельхозпродукции с нестационарного торгового объекта. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, такая торговая точка должна быть оснащена всем необходимым для сохранения качества и безопасности товара. Продавец должен иметь выписку из хозяйственной книги, если он частный фермер, или из государственного реестра, если предприниматель, ветеринарное свидетельство, разрешение на торговлю, документ о собственности на автолавку.

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Борис Пайкин заявил, что инициатива позволит крестьянам торговать без посредников, а следовательно сохранять более низкие цены. По мнению депутата, торговля с нестационарного объекта является самой оптимальной формой сбыта сельхозпродукции, с учетом ее сезонности.

«А главное, это дает возможность населению купить качественные продукты без наценки, а производителю — вовремя реализовать свой товар и получить оборотные средства. При этом важно, чтобы объекты нестационарной торговли со временем не были выкуплены посредниками, а торговлю осуществляли непосредственно крестьяне и фермеры», — заключил депутат.

Ранее участники круглого стола по мерам господдержки в сельскохозяйственном секторе во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым пришли к выводу, что спасение российского агропрома требует либо немедленного наращивания объемов льготного кредитования, либо радикального снижения ставки Центробанка.

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Марина Совина
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