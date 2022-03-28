Россиянам предложили альтернативу курортам Мертвого моря

В Астраханской области построят круглогодичный санаторий на озере Баскунчак

В Астраханской области планируется создание круглогодичного санаторно-курортного комплекса на соленом озере Баскунчак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство культуры и туризма региона.

По словам властей, проект может стать альтернативой курортам Мертвого моря для россиян, а также позволит развить в регионе направление бальнеологического и лечебно-оздоровительного туризма. Строительство санатория запланировано в поселке Нижний Баскунчак — комплекс будет вмещать не менее 120 номеров.

«Предполагается, что объект будет включать в себя водно-лечебный комплекс с выходом к озеру, санаторий, велнес- и спа-центр, средства размещения различного уровня комфортности, развитую инфраструктуру для различных видов отдыха», — говорится в сообщении.

В Минтуризма также добавили, что реализация новых туристических проектов позволит увеличить турпоток в Астраханскую область на 10-20 процентов — сейчас он составляет порядка 1,6 миллиона человек ежегодно.

Ранее в марте в Госдуме заявили, что Крым нуждается в новом курорте, который сможет стать визитной карточкой полуострова и точкой притяжения отечественных туристов. Отмечалось, что для реализации подобного проекта с точки зрения близости к аэропорту и железнодорожным узлам идеально подходят западное побережье Сакского района и поселок Николаевка в Симферопольском районе.