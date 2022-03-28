Две российские школьницы пойдут под суд за убийство мужчины

В Хабаровском крае школьницы пойдут под суд за убийство 60-летнего россиянина

В Хабаровском крае две российские школьницы 15 и 17 лет пойдут под суд за убийство мужчины. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 10 декабря 2021 года обвиняемые проникли в квартиру 60-летнего россиянина и жестоко избили его. Жертву расправы позже доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пострадавшего не удалось. Школьниц задержали. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство группой лиц») УК РФ и 139 («Незаконное проникновение в жилище») УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 декабря знакомая задержанных рассказала, что девочки планировали преступление давно. Одну из них она назвала «больной на голову», а вторую видела только раз. «Дерзкая была. С учителями она хорошо ладила. Психовала много, материлась, курила», — уточнила девушка. Однажды, когда сверстники избивали мальчика, она присоединилась к ним и начала пинать.

Девочки совершили убийство, чтобы раскрутить свои аккаунты в TikTok, где было около 100 подписчиков.