В Челябинской области запустили горячую линию по наличию лекарств в аптеках

Росздравнадзор запустил горячую линию по наличию лекарств в аптеках в Челябинской области

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) запустила горячую линию по наличию лекарств в аптеках Челябинской области. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, любой желающий может позвонить на горячую линию по телефонному номеру 8 (351) 263-21-22 и задать вопросы по поводу наличия или отсутствия лекарств в аптеках региона. Отмечается, что жители также могут сообщать о нехватке жизненно важных лекарств в аптеках, чтобы власти смогли в короткие сроки восполнить запасы.

«Пожалуйста, не создавайте искусственный дефицит, не покупайте лекарства в чрезмерных количествах, не забывайте, что фармпрепараты не вечны и имеют свой срок годности», — напомнила населению руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Ранее ученые из Томского политеха разработали нанокапсулу, которая может использоваться в качестве безопасной оболочки для радиоактивного изотопа актиний-225. Медикам периодически необходимо использовать изотоп для лечения рака, так как сейчас это крайне перспективное средство.