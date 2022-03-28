Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам посоветовали избегать поездок во французский Довиль

Посольство РФ во Франции рекомендовало не посещать Довиль из-за риска для безопасности

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Посольство России во Франции посоветовало россиянам избегать поездок в город Довиль на северо-западе страны из-за рисков для личной безопасности. Соответствующее сообщение опубликовано на странице диппредставительства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что соответствующие рекомендации даны в связи с антироссийскими акциями, проводимыми местными властями.

Ранее сообщалось, что в нидерландском городе Рейсвейк шестилетнего ребенка избили из-за русской речи. Как рассказала представитель диаспоры, мать ребенка подала заявление в полицию после того, как ее сына избили с выкриками «За Украину!».

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что масштабы русофобии в мире настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать неохолокостом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Комментарии отключены
Последние новости
Представитель Абрамовича оценил данные о симптомах отравления у олигарха
В Минобороны предупредили об угрозе дрейфа украинских мин
Военные России закрыли крымское представительство президента Украины в Херсоне
Стали известны подробности об отношениях американцев и россиян на МКС
Россиянам посоветовали избегать поездок во французский Довиль
Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору
СК расследует убийство российского военнопленного украинским националистом
США перебросят в Европу самолеты радиоэлектронной борьбы
В США рассказали о реакции союзников Вашингтона на высказывания против Путина
Россиянин во время ссоры с возлюбленной выбросил кондиционер из окна многоэтажки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.