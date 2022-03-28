Россиянам посоветовали избегать поездок во французский Довиль

Посольство РФ во Франции рекомендовало не посещать Довиль из-за риска для безопасности

Посольство России во Франции посоветовало россиянам избегать поездок в город Довиль на северо-западе страны из-за рисков для личной безопасности. Соответствующее сообщение опубликовано на странице диппредставительства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что соответствующие рекомендации даны в связи с антироссийскими акциями, проводимыми местными властями.

Ранее сообщалось, что в нидерландском городе Рейсвейк шестилетнего ребенка избили из-за русской речи. Как рассказала представитель диаспоры, мать ребенка подала заявление в полицию после того, как ее сына избили с выкриками «За Украину!».

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что масштабы русофобии в мире настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать неохолокостом.