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На экс-сотрудника ФСИН завели 13 дел за пронос запрещенных предметов в колонию

На экс-сотрудника ФСИН завели дела за пронос в колонию телефонов, смарт-часов и зарядок

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Магаданской области в отношении экс-сотрудника ФСИН на Колыме возбудили 13 уголовных дел. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год 41-летний сотрудник исправительной колонии получал взятки за незаконный пронос на территорию учреждения различных запрещенных предметов. Он передавал осужденному сотовые телефоны, сим-карты, зарядные устройства, электронные носители накопителей информации, смарт-часы и многое другое.

В отношении бывшего сотрудника завели восемь уголовных дел по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и четыре по статье 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). Также четыре дела по статье 291 УК РФ («Дача взятки») завели и в отношении отбывающего наказание уголовника.

15 сентября 2021 года сообщалось, что генерал-майор, бывший декан Владимирского юридического института (ВЮИ) ФСИН России Сергей Бабурин был осужден на 1,5 года условно за организацию поборов со студентов.

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Владимир Седов
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