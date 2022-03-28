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Депутат Госдумы потребовал от Байдена внести его в санкционные списки

Депутат Госдумы от ЕР Матвейчев потребовал от Байдена внести его в санкционные списки

Фото: официальный сайт Олега Матвейчева

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев потребовал от президента США Джо Байдена внести его в санкционные списки, так как выступает за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако не мог проголосовать за данное решение, поскольку болел. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат уточнил, что написал письмо американскому лидеру и ждет своего включения в списки. По словам Матвейчева, его включили в списки Евросоюза только после того, как он написал верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. «Теперь, когда появились американские санкционные списки, я тоже свою фамилию там не обнаружил. Пришлось писать письмо Байдену», — подчеркнул депутат.

Свое требование он объяснил тем, что хочет быть рядом с товарищами по партии.

24 марта США ввели новые санкции против Госдумы, а также 328 ее депутатов. Под ограничения попали 48 российских оборонных предприятий. Санкции запрещают въезд в Соединенных Штатов, а также накладывают ограничения на заключение сделок с членами списка.

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Сергей Истомин
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