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Китай отреагировал на слова Байдена про Путина

Представитель МИД КНР Вэньбинь призвал Россию и США ответственно относиться к диалогу

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В сложившейся ситуации Россия и США должны ответственно относиться к высказываниям и воздерживаться от заявлений, которые могли бы навредить диалогу между сторонами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь, комментируя слова президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.

«Мы обратили внимание на эту информацию. Я хотел бы подчеркнуть, что диалог и продвижение переговоров — единственный выход из кризиса на Украине», — заявил пресс-секретарь китайского МИД. По его словам, стороны должны играть конструктивную роль в переговорном процессе.

27 марта президент Байден заявил, что отказался от призыва к смене власти в России. Американский лидер в воскресенье посетил церковь в Вашингтоне. Как отмечает журналистка агентства Bloomberg Кортни Розен, когда глава государства выходил из здания, один их сотрудников СМИ выкрикнул: «Господин президент, вы призывали к смене режима?». «Нет», — ответил Байден.

26 марта президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес Владимира Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

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Николай Чигасов
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