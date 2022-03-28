Три человека погибли при пожаре в российском регионе

Три человека погибли и пятеро пострадали при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

При пожаре в жилом доме в Канске Красноярского края три человека погибли и еще пятеро пострадали. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

По информации спасателей, в настоящий момент пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в одноэтажном четырехквартирном жилом доме поступило днем 28 марта. Еще два человека были спасены группой газодымозащитников, поэтому не пострадали.

Причину пожара будет устанавливать следственно-оперативная группа.

По факту гибели троих россиян главное управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии проводит проверку.

11 марта сало известно, что в поселке Тевриз Омской области при пожаре в двухквартирном доме погибли трое взрослых и один ребенок.