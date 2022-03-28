Три человека погибли при пожаре в российском регионе
При пожаре в жилом доме в Канске Красноярского края три человека погибли и еще пятеро пострадали. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.
По информации спасателей, в настоящий момент пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров.
Сообщение о возгорании в одноэтажном четырехквартирном жилом доме поступило днем 28 марта. Еще два человека были спасены группой газодымозащитников, поэтому не пострадали.
Причину пожара будет устанавливать следственно-оперативная группа.
По факту гибели троих россиян главное управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии проводит проверку.
11 марта сало известно, что в поселке Тевриз Омской области при пожаре в двухквартирном доме погибли трое взрослых и один ребенок.