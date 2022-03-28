Суд в Литве поручил расследовать роль Горбачева в событиях 1991 года

Суд в Вильнюсе решил расследовать роль Михаила Горбачева в уличных столкновениях 1991 года

Вильнюсский городской участковый суд принял к рассмотрению исковое заявление с требованием расследовать роль первого президента СССР Михаила Горбачева в событиях января 1991 года, которые привели к вооруженным столкновениям в Литве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявителя Робертаса Повилайтиса.

Речь идет о политическом противостоянии между сторонниками и противниками выхода Литовской ССР из состава страны, которое вылилось в уличные бои в литовских городах. В частности, на стороне союзного центра выступили советские военные, принявшие решение взять штурмом несколько административных зданий и объектов инфраструктуры. Жертвами силовой операции стали несколько десятков человек.

В 2010-х годах литовские власти инициировали несколько уголовных дел о преступлениях против человечности в адрес советских военнослужащих и сторонников сохранения Литовской ССР. Суд поручил вызвать Горбачева в качестве свидетеля, однако тот игнорировал повестки. Почти 70 человек были признаны виновными заочно.

По словам Поливайтиса, авторами иска, помимо него, выступили еще четыре человека, чьи родственники стали жертвами январских событий.

Позже Следственный комитет России (СКР) заочно обвинил троих литовских судей, вынесших этот приговор, по части 2 статьи 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудного приговора к лишению свободы граждан России»). Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что российские следователи международный розыск инициировали международный розыск судей.