СКР обвинил судей из Литвы за приговор россиянам по делу 1991 года

Следственный комитет России (СКР) заочно обвинил литовских судей, которые вынесли приговор более чем 50 россиянам по делу о беспорядках в Вильнюсе в 1991 году. Об этом в понедельник, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СКР, в марте 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы, состоящая из председателя Айноры Мацявичене, а также судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла приговор в отношении более чем 50 россиян, который заведомо был неправосуден.

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Вильнюсский окружной суд признал граждан России виновными в преступлениях против Литвы и военных преступлениях, совершенных в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.

СКР заочно обвинил троих литовских судей, вынесших этот приговор, по части 2 статьи 305 («Вынесение заведомо неправосудного приговора к лишению свободы граждан России») УК РФ. Кроме того, отметила Светлана Петренко, российские следователи приняли меры для того, чтобы обвиняемые были объявлены в международный розыск.

По словам официального представителя СКР, литовские судьи достоверно знали, что события в Вильнюсе, которые инкриминировались россиянам, происходили в то время, когда Литовская ССР входила в состав Советского Союза и не была независимым государством.

Поэтому, как подчеркнула Петренко, в событиях, которые произошли в январе 1991 года в Вильнюсе, советские военные выполняли свой служебный долг и действовали в рамках законодательства Советского Союза, чтобы обеспечить общественный порядок.

Беспорядки в Вильнюсе начались в январе 1991 года — почти через год после того, как Литва объявила об отделении от СССР. В ночь на 13 января советские войска штурмовали телецентр в городе. В ходе операции, по разным данным, погибли 14 или 15 человек, более 800 получили ранения.

В 2010 году по делам в отношении 23 подозреваемых (большинство — россияне, а двое из Белоруссии) был отменен срок давности. Они объявлены в розыск на территории Евросоюза. Всего по делу проходят 65 человек.