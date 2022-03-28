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В России допустили возвращение IT-специалистов

Глава ПО «Руссофт» Макаров допустил возвращение в Россию до 50% уехавших IT-специалистов

Фото: Pixabay

В Россию могут вернуться до 10 тысяч IT-специалистов. В течение месяца из страны уехали до 20 тысяч представителей этой сферы, пишут «Известия» со ссылкой на объединение разработчиков «Руссофт».

Глава ПО «Руссофт» Валентин Макаров допустил возвращение в Россию до 50 процентов уехавших IT-специалистов в течение восьми-десяти месяцев. Согласно его оценке, в феврале-марте страну покинули порядка 18-20 тысяч работников.

Например, в Армению, Грузию, Таиланд и другие страны уехали сотрудники центров разработки зарубежных компаний, приостановивших работу в России. Также покинули страну представители ориентированных на экспорт организаций и фрилансеры. По словам Макарова, организованный российский бизнес пострадал меньше.

«Большинство уехавших продолжают работать на свои компании дистанционно. Скорее всего, через какое-то время они вернутся. Например, у нас уехало несколько сотрудников, а уволился всего один. Остальные продолжают работать над теми же задачами», — сообщила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Ранее издание «Коммерсантъ» раскрыло долю IT-специалистов, захотевших уехать из России. Порядка половины из них ищет новую работу, а покинуть страну желает каждый третий.

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Марина Совина
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