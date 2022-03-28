Россия направила миллиарды рублей на борьбу с подорожанием хлеба

Вице-премьер Абрамченко сообщила о выделении средств на борьбу с подорожанием хлеба

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко провела с бизнесом и регионами совещание по текущей ситуации в хлебопекарной промышленности, где обсуждались меры по недопущению скачкообразного подорожания хлеба, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе вице-премьера.

Сейчас стоимость хлебобулочных изделий растет в связи с ростом цен на сырье и материалы, и для борьбы с повышением стоимости в регионы уже направлены средства.

«Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, средства направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб», — сообщила Виктория Абрамченко.

Она объяснила, что зафиксировать цены на уровне начала или середины марта и не допустить их роста до конца года производители смогут благодаря федеральным и региональным субсидиям. Деньги предприятия смогут получить уже в ближайшее время. Самые значительные средства пришлись на Московскую и Нижегородскую области (94 и 89 миллионов рублей соответственно), Краснодарский край (88 миллионов рублей), Свердловскую и Кировскую области (79 и 75 миллионов рублей соответственно).

Абрамченко также заявила, что предпосылок для дефицита в стране нет, однако «в текущей ситуации» важно обеспечить минимальную наценку на социально-значимые товары. Для двух видов хлеба, черного и белого, торговым сетям предложили добровольно обнулить наценки, добавила вице-премьер.

Ранее в середине марта Абрамченко также указывала, что Россия обладает достаточными для удовлетворения внутреннего спроса запасами сахара и гречки, ажиотажный спрос на них ничем не оправдан. Она призвала россиян не поддаваться панике и не скупать эти товары.