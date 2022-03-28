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В Минобрнауки ответили на вопрос о дополнительных антиковидных мерах в вузах

В Минобрнауки России заявили, что дополнительные антиковидные меры в вузах не планируются

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Дополнительные антиковидные меры в российских вузах вводить не планируется. Так на соответствующий вопрос ответил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев, его слова передает ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что если в каком-либо регионе будет ухудшение эпидемиологической ситуации, то, соответственно, будут приниматься меры. На данный момент, по его словам, ситуация в регионах разная, так как где-то ограничения были отменены, а где-то они действуют в минимальном формате.

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«Ситуация довольно щадящая, дополнительные меры [вводить] нет необходимости», — заявил Афанасьев.

Ранее Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны на осень из-за рисков распространения COVID-19. По данным пресс-службы ведомства, предположительно, их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание сформируют до 5 сентября текущего года.

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Никита Абрамов
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