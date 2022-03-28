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Илон Маск снова заболел COVID-19

Основатель SpaceX Илон Маск заразился COVID-19 во второй раз
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul / Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание The Guardian.

Предприниматель заболел COVID-19 во второй раз. «У меня якобы снова он (эх), но почти никаких симптомов», — написал он в Twitter.

Маск сравнил COVID-19 с кораблем Тесея — древнегреческим парадоксом о судне, которое столько раз чинили, что в нем не осталось ни одной исходной детали. Философы спорили о том, можно ли считать его тем же кораблем, который был изначально, а Маск задал похожий вопрос о разных вариантах коронавируса: «Сколько генов должно измениться, чтобы это больше не был COVID-19?»

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Маск перенес COVID-19 в ноябре 2020 года. По его словам, в тот раз он чувствовал себя как при обычной респираторной инфекции, однако «с большей болезненностью тела и туманной головой при кашле и чихании».

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Олег Парамонов
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