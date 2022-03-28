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Доктор Мясников рассказал о неприятном побочном действии популярного витамина

Врач Мясников заявил, что прием никотиновой кислоты может вызывать покраснение лица
Александр Мясников

Александр Мясников. Кадр: «Смотрим»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неприятном побочном действии, которое может вызывать прием витамина ниацина. Высказывания специалиста прозвучали в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что прием ниацина, также известного как никотиновая кислота, помогает снижать уровень триглицеридов в крови. По словам Мясникова, в молодости он пробовал принимать этот популярный витамин, однако вскоре прекратил из-за побочного эффекта.

«Побочное явление [приема ниацина] — красное лицо. Вот прям горит лицо», — поделился ведущий. Как подчеркнул специалист, подобное действие никотиновой кислоты «мешает жить».

Ранее Мясников назвал полезные свойства шоколада. Он отметил, что это лакомство входит в число обязательных полезных продуктов, и рекомендовал употреблять продукт в том числе людям с сахарным диабетом. При этом врач уточнил, что полезными свойствами обладает только темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов.

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Маргарита Щигарева
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