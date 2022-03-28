Лавров предупредил Украину о бесполезности имитации переговоров

Глава МИД Лавров предрек успех переговоров и бесполезность попыток Украины их имитировать

Попытки Украины затянуть или имитировать переговоры известны российским дипломатам, а потому не увенчаются успехом. Такое мнение относительно ведущихся российско-украинских переговоров высказал глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Сейчас главное — прекратить потакать украинцам, которые хотят лишь создать видимость переговоров, создать видимость решения», — предупредил министр иностранных дел. Лавров добавил, что Киев преуспел в имитации переговорного процесса во время исполнения Минских соглашений, однако в этот раз Россия намерена получить по итогам переговоров результат, который будет закреплен президентами двух стран.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом, результат, который будет достигать принципиальных для нас целей», — заключил дипломат. Он предрек бесполезность попыток Украины затянуть обсуждение в этот раз. После того как соглашение будут достигнуто, президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский смогут встретиться и подписать его, уточнил министр.

Тем временем в Луганской народной республике заявили о скором завершении спецоперации на территории Донбасса. Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев назвал такой исход очевидным.